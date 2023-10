Przyszła do atelier w "kapciach". Wyglądała jak z innej bajki

Z kolei duńska trendsetterka, Emili Sindlev, pokazała jeszcze inną wersję modnych "kapci". Obuwie zestawiła z getrami, które w tym sezonie wracają do łask i próbują odnaleźć się we współczesności po dekadzie spędzonej na sali fitness z Jane Fondą. To ciekawy trop, który przedłuża termin ważności spódniczki mini aż do późnej jesieni.