WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 ewa chodakowskazwiązek Joanna Kobylańska 20-02-2020 (11:45) Recepta Ewy Chodakowskiej na miłość. Trenerka zdradziła sposób na udany związek Trenerka Polek Ewa Chodakowska od czasu do czasu dzieli się ze swoimi fankami życiowymi przemyśleniami. Niedawno zaś zdradziła swoją receptę na udany związek oraz ciągłą miłość. Chodakowska jednak nie ułatwiła sprawy, ponieważ stworzyła specjalną listę z kilkunastoma punktami do spełnienia. W końcu nikt nie mówił, że miłość jest prosta. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ewa Chodakowska podzieliła się z fanami receptą na miłość (ONS.pl, Fot: Daniel Wysocki) Ewa Chodakowska inspiracją dla wielu kobiet Trenerka zaskarbiła sobie sympatię wielu Polek swoim podejściem do życia i sportu. Ewa Chodakowska bardzo często opisuje na swoich kontach społecznościowych sposoby na zrzucenie zbędnych kilogramów dzięki jej autorskim treningom i nie tylko. Trenerka szczyci się również stworzoną przez siebie marką przekąsek BE Raw oraz cateringiem dietetycznym. Chętnie zamieszcza także zdjęcia swoich fanek, które zmotywowane do ćwiczeń w spektakularny sposób odmieniły swoją sylwetkę. Chodakowska wciąż inspiruje i motywuje do działania, dzięki czemu coraz więcej kobiet decyduje się na przejście na dietę oraz rozpoczęcie przygody z fitnessem. Trenerka Ewa Chodakowska ekspertką od miłości? Życie uczuciowe Ewy Chodakowskiej jest bardzo udane i ułożone. Trenerka jest od kilku lat żoną Lefterisa Kavoukisa, z którym często pozuje do zdjęć oraz pojawia się na różnych branżowych imprezach. Tym razem Chodakowska postanowiła podzielić się z fankami receptą na udany związek oraz miłość. Przepis nie jest prosty, ponieważ trenerka nigdy nie odpuszcza w kwestii motywacji. Jak się okazuje, miłosna recepta złożona jest aż z 15 punktów! Czy są to proste i przyjemne zasady? Zobacz także: Ewa Chodakowska o problemach kobiet Recepta Ewy Chodakowskiej na miłość Zaproponowane przez trenerkę punkty tylko z pozoru okazują się łatwe. W końcu wszystko zależy od charakteru każdego z nas. Lista zasad Ewy Chodakowskiej: Zaczynamy i kończymy dzień razem. Całus na dzień dobry i na dobranoc. Nigdy nie kładziemy się spać pokłóceni. Nie mamy cichych dni. Mówimy otwarcie o swoich pragnieniach. O tym, co nas cieszy, ale też o tym, co nas martwi – nie czekamy, aż drugie się domyśli. Doceniamy małe rzeczy. Co chwilę się przytulamy. Wspieramy się niezależnie od okoliczności. Darzymy siebie zaufaniem! MAX! Nie osądzamy. Nie oceniamy się! Lubimy próbować nowych rzeczy razem. Ha! Uwielbiamy razem jeść! Jesteśmy gotowi na kompromis. Nie wyolbrzymiany małych problemów – rozwiązujemy je... Nierzadko w podniesionej atmosferze, ale załatwiamy temat tu i teraz. Wybaczamy i szybko zapominamy, o co poszło. Szanujemy się i kochamy! I najważniejsze! Mój mąż ma anielską cierpliwość do mnie. Według Ewy Chodakowskiej powyższą listę można przekształcać oraz dodawać coś od siebie, co wpłynie na pozytywną relację. Czy podobne zasady powinny pojawić się w każdym związku? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze