Rutkowski kpi z polskich celebrytów. I to zdjęcie...

Dubaj, Zanzibar, Meksyk... To kilka obecnie najbardziej popularnych turystycznych destynacji wśród polskich celebrytów, którzy trudy pandemii postanawiają przetrwać w towarzystwie morza i egzotycznych widoków. I choć wiele osób krytykuje gwiazdy za to, że z wakacji mogą przywieźć do kraju kolejną mutację koronawirusa, to celebryci niewiele sobie z tego robią.