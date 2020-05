Skóra atopowa. Jak o nią dbać i pielęgnować na co dzień? Poznaj najważniejsze zasady

Skóra atopowa jest wyjątkowo wrażliwa i podatna na wszelkiego rodzaju podrażnienia. Wymaga specjalnego podejścia do pielęgnacji, a to z kolei zmusza do korzystania z kilku ważnych zasad. Osoby borykające się ze skórą atopową nie mają łatwego życia, chociażby z powodu ciągłego swędzenia i zaczerwienienia. Jak sobie z nią radzić na co dzień?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Skóra atopowa wymaga ciągłego nawilżenia i natłuszczenia. (Getty Images)