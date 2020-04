Sukienka na wiosnę. Magda Mołek postawiła na klasykę z sieciówki i wygląda obłędnie

Warto zwrócić uwagę na dół sukienki – asymetryczny krój i długość mniej więcej do połowy łydki to trend wyróżniający tegoroczne sukienki pojawiające się w sieciówkach. Były już sukienki maxi i króciutkie spódniczki do połowy uda, teraz na wieszakach znajdziemy mnóstwo sukienek do kolan lub łydki. Taki model możemy z powodzeniem zestawić z butami na obcasie czy trampkami lub obuwiem w stylu sportowym – jak zrobiła to Magda Mołek.