Świąteczne picie Polaków. Monopolowe przeżywają oblężenie

– Jestem dyrektorem drugi rok, więc nadchodzące święta będą drugimi w tym miejscu. Sylwester to jedyny dzień, w którym obłożenie jest prawie pełne lub pełne, ale spoglądając na statystyki z ubiegłego roku, widać, że także Wigilia była bardzo niespokojna. Zmiany zaczynamy o 19:00, a kończymy o 7:00 rano i w wigilijną noc trafiło do nas 26 osób na 30 możliwych miejsc. Więc prawie pełne obłożenie. Później już było nieco spokojniej, bo bożonarodzeniowa noc to jedynie 11 osób, a w drugim dniu świąt osiem. Podobnie jak w Wigilię było, co ciekawe, w Środę Popielcową i Wielki Piątek - mówi nam Mariusz Nawrot.