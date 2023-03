Szukasz kandydata na męża? Mężczyzn o tych imionach unikaj jak ognia

Manipulacja, arogancja, chciwość, nieuczciwość - to tylko część z cech, które mają posiadać właściciele wybranych imion męskich, które znalazły się na niechlubnej liście. Ezoterycy twierdzą, że jeśli kobieta spotyka się z lubym o jednym z tych imion, nie powinna planować z tym panem stałego związku. Osoby te bowiem kompletnie nie nadają się do stworzenia udanego i trwałego związku.

Prawdą jest, że nie każdy nadaje się do pozostania w długotrwałej relacji. Czy jednak rzeczywiście można to wyczytać już z imienia danej osoby? Osoby zajmujące się ezoteryką twierdzą, że owszem.

Stawkę najgorszych kandydatów na męża otwiera Grzegorz. Wibracje tego imienia wskazują, że mężczyźni ci to dusze towarzystwa, które nie potrafią związać się z kimś na dłużej i pozostać w jednym miejscu. Ustatkowanie się nie leży w ich naturze.

Kolejnym imię męskie, które nie wróży nic dobrego, to Karol. Mężczyźni o tym imieniu są egoistami i aby zachować własną wygodę, zrobią wszystko. To świetni manipulatorzy Karola nie interesuje życie rodzinne, a związane z tym obowiązki są dla niego karą.

Te znaki zodiaku nie nadają się do związku. Mają problem z wiernością

Do zawarcia związku małżeńskiego nie nadaje się też Janusz. Posiadacz tego imienia nie potrafi zapanować nad codziennością i ciągle pakuje się w kłopoty. Winę za swoje niepowodzenia zawsze będzie zrzucać na partnerkę. Gdy tylko w relacji pojawiają się poważne przeszkody, znikają bez słowa.

Stawkę zamyka Michał. Mężczyzna, któremu nadano to imię, cechuje się ambicją oraz pracowitością, ale tylko wtedy, gdy ktoś patrzy mu na ręce. Trudno porozmawiać z nim o uczuciach, co na dłuższą metę raczej nie jest podstawą do stworzenia udanego związku.