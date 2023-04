Ta spódnica nigdy nie wychodzi z mody. Rozenek-Majdan nosi ją na okrągło

Pasuje do eleganckich białych koszul, letnich topów na ramiączkach i miękkich sweterków. Spódnica jeansowa midi to must-have w garderobie kapsułowej. Mimo zmieniających się trendów zawsze stanowi świetną bazę do wielu stylizacji. Dzięki niej będziesz w stanie stworzyć setki modnych outfitów. Styl hippie, rustykalny, country, a może nowoczesny? Dzięki tej jednej spódnicy każdy look jest możliwy.