Tak znicze będą palić się o wiele dłużej. Potrzebujesz tylko nożyczek

Ważne jest także to, gdzie stawiamy znicz na płycie nagrobka. Starajmy się nie wybierać miejsca na brzegu, ale w głębi, tak, aby maksymalnie ochronić go przed wiatrem. Jeśli na grobie stawiamy kwiaty czy wiązanki, najlepiej postawmy znicz tak, aby stworzyły one ochronę przed wiatrem.