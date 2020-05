Tatiana Okupnik opowiada o trudach macierzyństwa. "Tabu mnie znudziło"

Macierzyństwo potrafi być okrutne, taka jest prawda – mówi Tatiana Okupnik i apeluje do świeżo upieczonych mam, żeby nie bały się o tym mówić.

"Ciąża i poród, i to co potem to najpiękniejsze momenty w życiu kobiety – zaczyna swoje wideo piosenkarka. I od razu dodaje: to nie jest moja prawda. I to nie jest prawda dużej ilości dziewczyn, które są mamami. Nie ma jednego modelu macierzyństwa, mamy, kobiety” – kontynuuje.

Komplikacje poporodowe niestety dotykają kobiety i Tatiana Okupnik nie wstydzi się tego powiedzieć. Wspomina też, że powszechne stwierdzenie, że dzieci wszystko wynagrodzą nie jest prawdziwe. "W niektórych przypadkach, dzieci nie nagrodzą spustoszeń w ciele…" – stwierdziła odważnie. Rzeczywistość bywa inna i o tym od jakiegoś czasu mówi Tatiana Okupnik na swoim Instagramie.

"Nie można wrzucić wszystkich do jednego worka. Co kobieta to inna historia. Macierzyństwo ma różne odcienie. Nie ma kobiety, dla której jest tylko błogie. To oczywiste. Widziałam jednak na własne oczy, że z niektórymi obchodzi się brutalnie. Ciężko wtedy powiedzieć, że o wszystkim się zapomina z czasem, szczególnie wtedy kiedy upływ czasu nie rozwiązuje np. problemów zdrowotnych. To co dla jednych było cudne, przyjemne, dla innych było ciężkie i trudne" – tak w szczerym nagraniu podsumowuje temat, który dla wielu może być wręcz zakazany.

Jak zaznacza, dla niej miłość do dzieci jest ogromną częścią macierzyństwa. - Czasem jego dużą częścią trochę pomijaną jest też składanie się kobiety na nowo. Składanie siebie nowej z pogubionych części – przyznaje. I apeluje do kobiet, mam, a także tych, co starają się o dzieci: "Nie porównujmy się". Według piosenkarki nie możemy oceniać innych przez pryzmat swoich doświadczeń.

Tatiana Okupnik - dzieci Była wokalistka grupy Blue Cafe jest mamą dwójki dzieci. Przed narodzinami córeczki Matyldy miała depresję. Dopiero pod koniec 9. miesiąca ciąży poczuła się pewniej i zaczęła przygotowania do roli mamy. W filmikach na Instagramie wiele razy tłumaczyła, jak ciąża i poród wpłynęły na jej ciało i psychikę.

