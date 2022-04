Tego kobiety nie lubią w seksie. Ekspertka wymienia pięć rzeczy

Seks w trójkącie

- Marzeniem wielu mężczyzn jest seks w trójkącie, gdy tymczasem dla części kobiet zaproszenie dodatkowej osoby do sypialni jest przekroczeniem ich granic nie tylko fizycznych, ale też emocjonalnych – tłumaczy Anna Golan. - Może to dotyczyć zarówno seksu z inną, drugą kobietą, ale też kontrolowanej zdrady, do której niektórzy mężczyźni namawiają swoje partnerki. Chcą, by miała w ich obecności seks z innym partnerem albo żeby odbyła stosunek z obcym mężczyzną i później opowiedziała szczegółowo partnerowi, co robiła. Kiedyś partner naciskał na jedną z moich pacjentek, żeby odbyła stosunek z mężczyzną znalezionym przez Internet i jednocześnie, żeby zapewniła go, że idąc na pierwsze z nim spotkanie na pewno pójdzie z nim do łóżka. Na dodatek bez zabezpieczenia. Miała to zrobić nie bacząc na swoje odczucia, na to chociażby, czy ten mężczyzna jej się spodoba. Fantazja jej partnera była tak naprawdę dla niego ważniejsza niż zdrowie i bezpieczeństwo jego partnerki.