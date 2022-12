Ten błąd podczas kolędy popełnia wiele osób. Chodzi o świece

Choć prawo nie wskazuje konkretnego terminu wizyt kolędowych, przyjęło się, że odbywają się one zwykle od 27 grudnia do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego. Szczegółowe harmonogramy ustalają poszczególne parafie, z wyprzedzeniem informując o terminach swoich wiernych. Co istotnie - przyjęcie kapłana nie jest obowiązkowe, a w wielu kościołach coraz częściej to wierni składają wcześniejszą deklarację przyjęcia księdza, nie tylko osobiście np. w kancelarii, ale coraz częściej m.in. drogą mailową lub poprzez sms do konkretnego, przypisanego do ich lokalizacji kapłana.