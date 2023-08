Ten kolor jesienią zdominuje ulice. Zawadzka i Krupińska już go noszą

Czerwona kratka

Kratka to wzór klasyczny i ponadczasowy. Dlatego też świetnie współpracuje z uniwersalną czerwienią, która dumnie wychodzi na ulice w sezonie jesienno-zimowym. Czerwony płaszcz w kratę, podobny do modelu Katarzyny Cichopek, to najlepsza inwestycja na długie lata.