Truskawkowy Księżyc. Czy wiesz jak wpływa na samopoczucie dorosłych i dzieci?

Najbliższy truskawkowy Księżyc pojawi się już 31 października. Jak się okazuje, to astronomiczne i zachwycające zjawisko bezpośrednio wpływa na ludzi w mniejszym lub większym stopniu, ale najczęściej nie przynosi pozytywnych rezultatów. Czego się spodziewać przy truskawkowym Księżycu? Koniecznie sprawdź najciekawsze informacje.

Truskawkowy Księżyc to zjawisko, które pojawi się jeszcze w listopadzie i w grudniu, choć najbardziej odczuwalne skutki przywołał 5 czerwca. Nie zmienia to jednak faktu, że przyjdzie czas zmian, a te niekiedy pojawiają się w mniej sprzyjających okolicznościach. Przekonaj się, co dokładnie oznacza truskawkowy Księżyc i nie trać swojej czujności.

Truskawkowy Księżyc – czym jest?

Truskawkowy Księżyc to zjawisko określane także mianem czerwonego Księżyca, czyli pełnia. W jej trakcie znajduje się on w opozycji do Słońca, po przeciwnej stronie Ziemi – dlatego też jest tak dobrze widoczny. Skąd wzięła się nazwa truskawkowego Księżyca? Została ona nadana przez mieszkańców Ameryki Północnej i nawiązuje do zbiorów truskawek. Najsilniej widoczny jest w lecie, a wówczas odbywają się zbiory tych owoców.

Truskawkowy Księżyc – kiedy jeszcze się pojawi?

Pełnia truskawkowego Księżyca będzie widoczna 31 października, ale najsilniejsza pełnia miała miejsce 5 czerwca. Wtedy też zbiegło się z jeszcze innym wydarzeniem, czyli półcieniowym zaćmieniem Księżyca. Jeśli przegapisz zjawisko w tym miesiącu, nic straconego – jeszcze 30 listopada oraz 30 grudnia można zaobserwować truskawkowy Księżyc. Jednak w porównaniu z czerwcowym zjawiskiem są one bliższe typowym pełniom.

Truskawkowy Księżyc – jak wpływa na ludzi?

Zgodnie z astrologicznym podejściem do truskawkowego Księżyca, zjawisko wpływa bezpośrednio na zachowanie ludzi. Według założeń stajemy się wtedy odważniejsi i nie czujemy możliwych konsekwencji naszych działań, a osoby dotychczas nieśmiałe przezwyciężą swoje słabości. Truskawkowy Księżyc wpływa także na dzieci – mają zwiększony apetyt i lepszy humor. Co ciekawe, pozytywne podejście okazuje się tylko jedną z możliwości przy czerwonej pełni. Jeśli odczuwasz niepokój, tego dnia będzie on zwiększony, podobnie rzecz się ma z gniewem oraz emocjonalnym bólem. Na szczęście wraz z ustąpieniem zjawiska, sytuacja się poprawi, choć negatywne skutki mogą być odczuwane przez kolejne 3 dni.

