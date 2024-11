Ubrała płaszcz w jodełkę. Czyżby nowy hit?

Gwoździem programu w jej stylizacji był płaszcz, który swego czasu robił niezłą furorę, jednak ostatnimi czasy jego popularność trochę zanikła za sprawą pojawiających się coraz to nowszych fasonów. Czyżby uwielbiany model powrócił do łask?

Wspomniała, co wydarzyło się przed ślubem córki. "Była śledzona od rana do nocy"

Wspomniała, co wydarzyło się przed ślubem córki. "Była śledzona od rana do nocy"

Jodełka to ponadczasowy design, który w płaszczach pojawił się już wiele lat temu. Dzięki jego prostocie i nienachalnemu wzorowi do dziś przetrwał i jest nadal obecny wśród jesiennych stylizacji. Co więcej, ten print pojawia się zazwyczaj w stonowanej i uniwersalnej kolorystyce takiej jak: beż, szary, czy granat. Dlatego jego miłośniczki wciąż się na niego decydują z myślą o jego niesłabnącej klasie i szykowności, która pasuje do praktycznie każdej stylizacji. Oprócz tego dzisiaj znajdziemy go w kilku fasonach takich jak: jednorzędowy, dwurzędowy, taliowany, wiązany, a nawet oversize.