Umarł przez kataminę. "Jak uderzenie w głowę ogromną, wesołą łopatą"

Maja Herman podkreśla, że ketamina to bardzo poważny lek, który trzeba stosować pod kontrolą lekarza. "W leczeniu depresji podajemy ją w szpitalu lub w specjalnych jednodniowym ambulatoriach. Trzeba monitorować pacjenta, bo pomoże dość do wzrostu ciśnienia krwi lub do nadmiernej sedacji włączając to niewydolność ośrodka oddechowego."