W sądzie pokazują zdjęcia bałaganu. "Robią sobie złośliwości latami"

Jak najbardziej, choć to dość jaskrawy przykład. Najważniejsze jest to, na co się umówiliśmy. Jeżeli ustalili, że mężczyzna zarabia, a kobieta troszczy się o dom i dzieci, a finalnie zamiast tego nie robi nic oprócz chodzenia do kosmetyczki, to oczywiście, że może być uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego. To są jednak bardzo indywidualne sytuacje i każda jest rozpatrywana przez sąd.