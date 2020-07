Wcierka z ekstraktem z konopi. Jak wpływa na stan włosów i dlaczego warto z niej skorzystać?

Naturalne kosmetyki do pielęgnacji włosów stają się coraz popularniejsze. Szczególnym powodzeniem cieszą się produkty na bazie ekstraktu z konopi , ponieważ są bogate w szereg witamin i innych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na stan pasm. Jednym z takich kosmetyków jest wcierka do włosów z ekstraktem z konopi – świetnie pielęgnuje i zarazem wspomaga walkę z nadmiernym wypadaniem .

Wcierka z ekstraktem z konopi – jak działa na włosy?

Głównym zadaniem wcierki do włosów z konopi jet intensywne nawilżenie skalpu oraz włosów. Przede wszystkim wspaniale działa na pasma poprzez stymulację cebulek, które pobudzone do działania mniej wypadają, a włosy rosną szybciej. Przy regularnym stosowaniu wcierki do włosów z konopi szybko można zauważyć, że powstają coraz liczniejsze delikatne włoski oraz wizualnie jest ich znacznie więcej. Delikatna formuła kosmetyku nie przeciąża pasm ani nie przetłuszcza, tylko odbija od nasady.