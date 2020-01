Widują się tylko przed snem. Mężczyzna ma dosyć związku z pracoholiczką

"Nieważne czy to środek tygodnia, czy weekend, nawet nie pyta mnie, czy może mam jakieś plany. Po prostu mi oświadcza, że idzie do roboty i tyle" – żali się mężczyzna, który zastanawia się, czy związek z pracoholiczką ma sens.

Mężczyzna i jego partnerka mieszkają ze sobą od pół roku. Ten krótki czas wystarczył, aby pojawiły się wątpliwości dotyczące ich wspólnej przyszłości. "Ona studiuje i pracuje, co akurat rozumiem, bo trzeba za coś żyć, ale ona pracuje nawet wtedy, kiedy tego zwyczajnie nie potrzebuje" – wyznał zaniepokojony forumowicz.

Następnie zdradził, że za każdym razem, gdy do dziewczyny dzwoni pracodawca, ta nie potrafi odmówić i natychmiast zgadza się na dodatkowe godziny pracy. Najbardziej boli go to, że partnerka nie liczy się z jego zdaniem na ten temat.