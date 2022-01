Większość z nas przesadza z kawą. Sprawdź, czy masz te objawy

Kawa ma działanie pobudzające dzięki zawartości kofeiny. To dzięki niej skutecznie "stawia na nogi" nawet po nieprzespanej nocy. Czarny napój większości z nas towarzyszy każdego dnia. Rano do śniadania, w trakcie pracy, a także do popołudniowego deseru. Eksperci zalecają, by nie wypijać więcej niż czterech filiżanki dziennie. Przekroczenie tej ilości może skutkować niepożądanymi skutkami ubocznymi. U osób szczególnie wrażliwych, mogą się one pojawić nawet wcześniej. Na co zwrócić uwagę, by móc cieszyć się kawą bez obawy o zdrowie i dobre samopoczucie?