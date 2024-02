Wrzucasz to do muszli? Popełniasz ogromny błąd

Zalegające resztki w lodówce, niedojedzony obiad, przypalona kolacja... Wiele osób, zamiast wyrzucić resztki do kosza, biegnie z talerzem do toalety, aby spuścić wraz z wodą pozostałości po posiłkach. Mało ludzi zdaje sobie sprawę, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Jednak resztki to niejedyny problem. Czego jeszcze nie wolno spuszczać w łazience?