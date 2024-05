Wskoczyła w mini z falbankami. Pokazała zdjęcia z plaży

Tył kreacji zdobi głęboki dekolt ozdobiony poziomym paskiem z tego samego materiału co sukienka, dzięki czemu Zawadzka nie musi martwić się o opadające ramiączka.

Marcelina Zawadzka najwyraźniej pokochała niebieski kolor, bowiem ostatnio zaprezentowała aż kilka stylizacji utrzymanych właśnie w tej barwie. Co więcej, w jednej z kreacji śmiało mogłaby się zaprezentować nie tylko na plaży, ale również na weselu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!