Wyjątkowa technika miłosna. Pozwala wydłużyć stosunek

Ze względu na skupienie się na partnerze oraz wydłużonym czasie stosunku, karezza zdecydowanie powinna przypaść do gustu kobietom, które zwykle potrzebują zdecydowanie więcej czasu, aby osiągnąć orgazm.

Chodzi o długi, namiętny stosunek, który dostarcza nam równego poziomu dopaminy. Pozwala on partnerom wspiąć się na wyżyny przyjemności dzięki przesuwaniu orgazmu w czasie.

Mężczyzna powinien znajdować się w stanie erekcji, ale przez długi czas nie dopuścić do wytrysku. Dlatego ważne, by penetracja rozpoczęła się dopiero po częściowej utracie wzwodu i nie była zbyt głęboka. Z kolei kobieta musi być na tyle podniecona, by ścianki jej pochwy mogły zaciskać się i rozluźniać.