Wystrzegaj się jak ognia. Te kolory ubrań cię postarzają

Kluczem jest określenie typu kolorystycznego

Inne kolory, takie jak granatowy, grafitowy czy ciemny brązowy mogą również wywoływać podobny efekt. Kobietom po 50. czy 60. roku życia zaleca się chodzenie w ubraniach o jasnych odcieniach. Jednak, aby dowiedzieć się, które kolory najlepiej pasują do naszej urody, warto wybrać się do specjalistki, która wykona analizę kolorystyczną. Jej celem jest określenie typu kolorystycznego: czy jest to typ ciepły (wiosna, jesień) czy też chłodny (lato, zima).