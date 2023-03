Wzruszające spotkanie. Książę William rozmawiał z uchodźcami

Wzruszająca sytuacja. Książę William spotkał się z obywatelami Ukrainy

W warszawskim punkcie dla uchodźców przebywa obecnie 300 kobiet i dzieci, które uciekły przed rosyjskim agresorem. Książę William odwiedził centrum w towarzystwie fotoreporterów, którzy uwiecznili to wyjątkowe spotkanie. Część zdjęć pojawiła się na Instagramie fotografa Chrisa Jacksona, który współpracuje w agencją Getty Images. Mężczyzna w kilku słowach skomentował to, co najbardziej zapadło mu w pamięć.