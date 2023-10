Z tym urządzeniem nadasz perfekcyjny kształt brwiom. Jak profesjonalistka

Regulowanie brwi trymerem

W przypadku, gdy brwi są zbyt gęste i krzaczaste, dobrym rozwiązaniem będzie regulacja za pomocą trymera. plusem jest to, że to szybki i bezbolesny zabieg, w przeciwieństwie do używania pęsety. Na rynku dostępne są zarówno trymery klasyczne, jak i elektryczne. Ich użycie jest proste, ale trzeba trzymać się kilku zasad. Najpierw przykładamy ostrze trymera do skóry i przesuwamy je pod włos. Następnie po przycięciu włosków nakładamy na skórę łagodzący krem lub odrobinę oliwki, która działa koląco i nawilżająco. Pamiętajmy, by zawsze po zabiegu zdezynfekować trymer. Dzięki temu ostrze zawsze będzie czyste i gotowe do kolejnego użytku.