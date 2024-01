Pociąga ich "ciemna triada". Lepiej uważaj na randce

Para psychologów, Julia Lechuga i Daniel Jones (Lechuga & Jones, 2021), przeprowadziła badania, na podstawie których udało się ustalić, że osoby ze skłonnością do emofilii czują silny pociąg do partnerów wykazujących cechy z tzw. ciemnej triady. Obejmują one szkodliwe cechy, takie jak makiawelizm, narcyzm i psychopatię.