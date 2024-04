Zarabia lepiej niż partner. Tak wygląda ich życie

- Mój partner pracuje w korporacji na najniższym szczeblu. Jego wynagrodzenia jest znacznie niższe od mojego. Ja lubię swoją pracę, on swoją, więc skoro mu dobrze, to nie widzę powodu, dlaczego miałby ją zmieniać - mówi Marlena. - Mieszkamy w moim mieszkaniu, on dorzuca się do czynszu, bo chciał. W knajpach częściej to ja płacę za nas, ale nie mam z tym problemu. Jakoś jak facet zarabia więcej i płaci za partnerkę, nikogo to nie razi. Więc czemu nasz układ wydaje się komuś dziwny?