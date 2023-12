Zmarła w samotności 5 lat temu. Ciało odnalazła sąsiadka

Ciężka choroba

Dymecka była ceniona nie tylko przez widzów, ale i przez współpracowników, którzy podkreślali jej profesjonalizm i zaangażowanie. To właśnie ona wpadła na pomysł, aby prezentować prognozę pogody z balkonu. Jak wspominała Marzena Kawa, prezenterka "Pytania na śniadanie", Dymecka potrafiła wstać o 5.30, by słuchać tego, co jej współpracownicy mówią na antenie.