Zofia Zborowska długo ukrywała ciążę. Jednak ktoś domyślił się wcześniej

Widoczne zmiany zdradziły aktorkę

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu radosnych wieści, aktorka przekazała kolejną wiadomość, tym razem dramatyczną. Wyznała, że zdiagnozowano u niej wrodzoną nadkrzepliwość, czyli trombofilię. Okazuje się, że Zborowska nie zdawała sobie sprawy z choroby, dopóki nie zrobiła szczegółowych badań. Aktorka apelowała do innych kobiet, aby na siebie uważały i nie lekceważyły tego schorzenia, bo może doprowadzić do utraty ciąży.

Zborowska zdecydowała się powrócić wspomnieniami także do sesji zdjęciowej wykonanej dla "Vivy". Wstawiła jedną z fotek, na której jest z mamą, a przy okazji opisała pewną anegdotę z planu. Choć wówczas jeszcze nikt nie wiedział, że aktorka jest w ciąży, zmiany w jej wyglądzie zauważył fryzjer.

