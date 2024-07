Zrobiła test. Teraz ostrzega przed popularnym gadżetem kuchennym

Ekspertka prowadząca na Instagramie profil "W zdrowym domu" postanowiła przyjrzeć się bliżej pozornie niegroźnemu narzędziu kuchennemu, jakim jest plastikowa łopatka. Jej test ujawnił niepokojące fakty, które mogą skłonić wielu do przemyślenia swojego wyboru akcesoriów kuchennych.

Wyniki eksperymentu rzucają nowe światło na codzienne nawyki kulinarne i podkreślają, jak ważne jest świadome podejście do przedmiotów, których używamy podczas przygotowywania posiłków.

Sylwia Panek zauważyła, że problemem jest zastosowany barwnik, jednak jest zdania, że żadne plastikowe akcesoria do gotowania nie są dobre, ponieważ zawiera mikroplastik, który również może uwalniać się przy wysokiej temperaturze. Następnie ekspertka postanowiła zrobić test i umieściła łopatkę na rozgrzanej patelni.

Sylwia Panek dodała w swoim wpisie, że plastikowe akcesoria kuchenne zazwyczaj są pokryte czarnym kolorem, czyli nylonem. Dodała też, że stronie GIS widnieje ostrzeżenie, że łopatki, chochle i szpatułki z tego tworzywa "wycofywane są ze sprzedaży co najmniej kilka razy w roku".

Powodem są wspomniane wcześniej pierwszorzędne aminy aromatyczne, które migrują do żywności. Kiedy dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych ilości tej substancji, może dojść do zagrożenia naszego zdrowia.