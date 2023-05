25-latka poczuła się źle podczas transmisji na żywo. Miała udar

Jak rozpoznać udar? Liczy się czas

Udar to niewydolność krążenia krwi, która wpływa na część obszaru mózgu i powoduje śmierć komórek nerwowych. U większości ludzi nie poprzedza go żaden sygnał ostrzegawczy. Udary to trzecia przyczyna zgonu w naszym kraju. Dawniej kojarzone przede wszystkim ze starszymi osobami, coraz częściej dotyczą ludzi poniżej 35. roku życia.