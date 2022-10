3 fryzury, które dodają lat. Lepiej ich unikać

Natapirowane, włosy utrwalone lakierem

Ulubieniec wielu pań jest tak naprawdę ich wrogiem. Mocno natapirowana, utrwalona masą lakieru do włosów fryzura jest jedną z najgorszych opcji. Wygląda przede wszystkim bardzo sztucznie, przez co automatycznie niekorzystnie. Bardzo uniesione do góry włosy, które nawet nie drgną na wietrze, to tzw. fryzura hełm, która powinna odejść w zapomnienie jako relikt przeszłości.