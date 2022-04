4 kosmetyki, które od pierwszego użycia pokochają twoje brwi

Żaden inny makijażowy trend nie jest zmienny tak bardzo, jak pożądany wygląd brwi. Dwie dekady temu nosiłyśmy brwi cieniutkie jak niteczki, potem szturmem odwiedzałyśmy salony kosmetyczne, by malować je henną, pogrubiać, pociemniać, mocno zaznaczyć ich kontur. Dziś nadal stawiamy na pełne brwi, choć już w bardziej naturalnej wersji. Jednym z aktualnych trendów makjażowych jest make up-no make up, czyli maksymalnie naturalny wygląd i rezygnacja z mocnych makijaży. Rzecz jasna tyczy się to także brwi. Dlatego zamiast na mocne podkreślenie, warto aktualnie postawić przede wszystkim na pielęgnację. Stąd większość produktów znajdujących się w naszym zestawieniu dba przede wszystkim o dobrą kondycję brwi.