Agnieszka Chylińska w prześwitującym stroju. Tak wystąpiła w "Dzień dobry TVN"

Chylińska chętnie zaskakuje także odważnymi stylizacjami. W niedzielnym wydaniu "Dzień dobry TVN" wokalistka wystąpiła w czarnej, skórzanej kreacji z bardzo prześwitującą górą, która mocno eksponowała dekolt. Bluza miała rockowy sznyt również dzięki wyraźnym srebrnym piorunom, a także bufiastym rękawom. Do tego Chylińska założyła dopasowane do ciała czarne spodnie z aplikacjami w kształcie płomieni przy nogawkach. Miała także mocny, wyrazisty makijaż.

Chylińska jest też matką trójki dzieci: syna Ryszarda oraz dwóch córek: Estery i Krystyny. "Macierzyństwo miało być dla mnie kolejnym sukcesem, rolą, w którą wejdę instynktownie, z radością, zapałem i pewnością siebie. Etapem idealnie wklejonym do mojego ówczesnego życia, gdzie miało być »doklejone« do bieżących spraw jak rodzaj pluszowej przybudówki. Okazało się brutalnym strzałem w mój egoizm, w wieczne dogadzanie sobie w myśl zasady, »bo ja zawsze miałam ciężko«... Musiałam umrzeć, a wraz ze mną wszystko, w co wówczas wierzyłam. Byłam w tym procesie bardzo osamotniona, pogubiona... Dzisiaj mogę powiedzieć, że macierzyństwo mnie uratowało, pomogło odnaleźć w sobie pokłady miłości, o której istnienie siebie samej nie podejrzewałam. Ale to moja historia i mój proces. Proces, który cały czas trwa..." - pisała piosenkarka na Facebooku.