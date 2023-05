Agnieszka Fitkau-Prepeczko: ukochana Janosika

Gdy Fitkau-Perepeczko przyjechała do Polski, była poważnie zaniepokojona – jej mąż dorobił się kilkudziesięciu kilogramów nadwagi, nie miał siły ani ochoty ćwiczyć, podupadał na zdrowiu. Do tragedii doszło w listopadzie 2005 roku. Małżonkowie spotkali się wówczas na kolacji, potem się rozdzielili i pojechali do swoich domów; on mieszkał wówczas w Częstochowie. Obiecał jeszcze, że zadzwoni jutro, lecz nie zdołał dotrzymać słowa – zmarł w nocy na atak serca.