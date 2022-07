Aleksandra Domańska pokazała, jak naprawdę wygląda jej ciało. "Wstydzę się"

Aleksandra Domańska to aktorka, którą zobaczyć można w produkcjach takich jak: "Podatek od miłości", "(Nie)znajomi" oraz "Szczęścia chodzą parami". Często zabiera głos w sprawach związanych ze wspieraniem kobiet oraz ciałopozytywnością. Ostatnio została mamą, a swoje dziecko nazwała neutralnie płciowo. W poście na Instagramie pokazała się w nieoczywistych ujęciach, eksponując to, co kobiety często starają się ukryć.