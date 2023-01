Anna Popek pozdrawia z urlopu. Lawina komentarzy. "Brak mi słów"

"Kiedy ostatnio budowaliście zamki z pasku? Piasek tu w Meksyku jest bieluteńki i drobniutki, jak mąka. Kiedy miesza się go z wodą, ma konsystencję drożdżowego ciasta. Stwarzanie takich piaskowych światów przenoś mnie w czasy dzieciństwa, kiedy z rodzicami jeździliśmy na wakacje nad polskie morze. Dobre wspomnienia to najpiękniejsze, co mamy… ale na rzeczywistość tutaj też nie mogę narzekać" - napisała dziennikarka.