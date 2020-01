WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 zarobkipraca oprac. Katarzyna Dobrzyńska 4 godziny temu Aplikowała z kolegą na to samo stanowisko pracy. Zaproponowali jej o 500 złotych mniej Ania długo zastanawiała się nad zmianą pracy. Do tej decyzji namówił ją kolega z poprzedniej agencji. Obiecał jej, że razem przejdą przez rekrutację i oboje dostaną nową posadę. Dziewczyna nie spodziewała się, że ta obietnica może się na niej zemścić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zaproponowali jej pensje o 500 złotych niższą niż koledze (123RF) Chociaż 26-latka bardzo lubiła swoją poprzednią pracę, to uważała, że nie jest w stanie się w niej rozwijać. Bardzo zżyła się też ze swoją załogą, dlatego podjęcie decyzji o odejściu było dla niej bardzo trudne.Pomógł jej w tym kolega, który obiecał, że razem przejdą do innej firmy. Oboje złożyli aplikacje na to samo stanowisko. Dziewczyna nie spodziewała się, że ich kandydatura będzie nierówno traktowana. Zarabia 500 złotych mniej na tym samym stanowisku "No i stało się, dostałam pracę. Zaproponowali mi moją minimalną stawkę. W sumie spoko, tyle właśnie podałam. No, ale sprawa jest taka, że aplikowałam razem z moim kolegą, z którym pracujemy ramię w ramię przy tym samym projekcie i mamy takie same kwalifikacje. Okazało się, że on też dostał tę nową pracę, ale pensję 500 złotych większą! Będziemy pracować na tym samym stanowisku, w tym samym teamie. To jest takie nie fair! Zastanawiam się teraz, dlaczego tak się stało? Czy to dlatego, że jestem kobietą? Czy może jakoś zabłysnął na rozmowie kwalifikacyjnej? Pytałam się go, jakie podał widełki na rozmowie i dał nawet niższe, niż ja podałam. Czy może chodzi o wykształcenie? No dobra, on skończył studia teleinformatyczne, co jest potrzebne w tym zawodzie, a ja skończyłam językowe, ale czy to może obniżyć mi pensję aż o 500 złotych?" – Zapytała na forum WP Kafeteria. Post Ani wywołał burze w komentarzach. Internauci sprzeczali się między sobą czy płeć ma tu jakiekolwiek znaczenie. Jedni uważali, że kolega zrobił lepsze wrażenie inni, że to czysta dyskryminacja. Wśród tych skrajnych przepychanek znalazły się również rozsądne porady. "Moim zdaniem powinnaś o to zapytać kadry lub dział płac albo szefa. Nie daj się, grzecznie zapytaj i zobaczysz, co usłyszysz" – doradził forumowicz. "Autorko, jeśli to umowa o pracę, to złamano prawo, a dokładnie Art. 183c Kodeksu pracy. Każdy pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do równego traktowania w zakresie wynagrodzenia. Zatrudniony na prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości" – zauważyła inna internautka. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne