Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 4 poradnik kupującegozmechacony sweterswetrypłaszcze Magdalena Tatar 5 godzin temu Brzydkie zmechacenie? Można je usunąć prościej niż myślisz Charakterystyczne meszki na powierzchni swetrów, płaszczy i innych ubrań (najczęściej swetrowych lub po prostu z elastycznych dzianin) potrafią skutecznie obrzydzić ulubioną rzecz. Bywa, że pojawiają się na ubraniu raptem po jednym użyciu. Co można z tym zrobić? Share Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Naładniejszy sweter wygląda fatalnie, jeśli na rękawach pojawia się zmechacenie Źródło: Adobe Stock Szybki sposób na zmechacenia Mechacą się nawet najlepsze ubrania. Trąc o inne części garderoby, pokrywają się zmechaceniami np. pod pachami, tam, gdzie stykają się z szalikiem albo na dole rękawów. Najprościej usuwa się je za pomocą automatycznych golarek do zmechaconych ubrań, które w przeciwieństwie do wielu innych metod nie niszczą powierzchni ubrań. Specjalna siatka wciąga tylko wypukłe, drobne, odstające zmechacenia, a umieszczone wewnątrz ostrze je delikatnie, ale skutecznie ścina. Trzeba metodycznie i bez pośpiechu przykładać urządzenie do zmechaconych fragmentów materiału. Wszystko trafia do małego zbiorniczka. Koszt? Od niecałych 30 zł za prosty model do kilkudziesięciu zł za większy i bezprzewodowy gadżet na akumulator ładowany przez USB. Wśród nowoczesnych metod na zmechacenia nie brakuje też "złotych sposobów", które okazują się nie do końca skuteczne, jak np. chemiczne preparaty do usuwania zmechaceń. Opinie na ich temat są podzielone, jednak warto wiedzieć, że takie preparaty często rozluźniają strukturę tkaniny, aby zmechacenia potem wypłukać. Efekt i skuteczność bywają różne, ale takie preparaty mogą zaszkodzić np. naturalnym włóknom, wpływają na trwałość ubrań, a czasem też ich wygląd. Domowe sposoby na zmechacenia Nieestetyczne zmechacenie to problem znany też naszym babciom, które usuwały meszki w domowy sposób. Aby zniwelować brzydki efekt, sweter czy bluzkę można po prostu uprasować, jeśli zależy nam na tym, aby doraźnie wygładzić włókna. Oczywiście nie wszystkie ubrania można potraktować w ten sposób. Babciny sposób to też pumeks, którym delikatnie pociera się zmechacone miejsca. To metoda wymagająca ogromnej cierpliwości oraz wyczucia, bo mocne tarcie może uszkodzić tkaninę. Nowocześniejszy gadżet to specjalny grzebień do zmechaceń. Rodzaj małego grzebyka, który u nasady ząbków jest zaostrzony i usuwa odstające kulki. Delikatnie wygładza i czesze ubranie, zajmuje mało miejsca i kosztuje kilka złotych, a najprościej kupić go w internecie. Prostym i tanim, ale odradzanym sposobem na meszki jest zwykła maszynka do golenia. Co prawda szybko usuwa zmechacenia, ale niszczy też powierzchnię włókien, które zadzierają się, a następnie mechacą znacznie szybciej. Można jej użyć jedynie doraźnie, bardzo uważając i obserwując efekt. Podobnie zadziała papier ścierny - zdecydowanie unikajmy tak inwazyjnej metody. Na lekko zmechaconych powierzchniach może za to zadziałać rolka do odzieży (ta z mocniejszym klejem), a jeśli efekt jest za delikatny - zwykła taśma klejąca, którą należy docisnąć do zmechaconego miejsca kilka razy. Usunie meszki i paprochy, a także ewentualną sierść zwierzaków. Przeciwdziałaj zawczasu Kiedy już zmechacenie powstanie, nie pozostaje nic innego, jak starannie je usunąć dostępną i nieszkodliwą dla ubrania metodą. Ważne jest odpowiednie pranie swetrów, skarpet, szalików i płaszczy - najlepiej na lewej stronie, tak aby w pralce ubrania o siebie nie tarły. Meszki to sfilcowane włókna, które "wydostały" się z nitek tkaniny. Zaczynają odstawać na skutek tarcia, suszenia rozciągniętej odzieży, niedelikatnego wyżymania, jeśli pierzesz ręcznie, a nawet prania w przeładowanej pralce (ubrania są wtedy pogniecione i łatwiej o uszkodzenia). Odstające włókna tworzą charakterystyczne kuleczki, często razem ze złapanymi z otoczenia paprochami czy drobinkami innych ubrań. Często pojawiają się np. pod pachami i na karku, psując wygląd np. eleganckich płaszczy. Dobre dla ubrań jest systematyczne usuwanie meszków, kiedy pojawiają się pojedynczo. Mocno zmechacona powierzchnia skarpetki, swetra czy płaszcza może się sfilcować - ten efekt niestety nie jest odwracalny. Jeśli zależy ci na tym, aby np. piękna, elegancka, swetrowa sukienka posłużyła w nienagannym stanie także w przyszłym sezonie, zwracaj uwagę na to, aby nie nosić jej pod szorstkim swetrem czy płaszczem, delikatnie pierz i... pozostaw ją w miarę możliwości na ważne okazje. Nawet najdroższe ubranie może się w końcu naturalnie zmechacić, chyba że nie będziesz się ruszać, nosić go z innymi ubraniami ani siadać...