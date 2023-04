Był ulubieńcem widzów. Co dziś porabia Steffen Möller?

Steffen Möller zniknął z polskich mediów

Niemiec robił oszałamiającą karierę w naszym kraju. Widzowie go uwielbiali, przez co propozycji również mu nie brakowało. W pewnym momencie jednak zniknął z polskich mediów. Okazało się, że Steffen Möller postanowił wrócić do swojego ojczystego kraju, by opiekować się chorą mamą.