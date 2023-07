Chcieli mieć większą prywatność. Nikt już nie zajrzy im do ogrodu

Nie jest tajemnicą, że relacje sąsiedzkie potrafią dać się we znaki. Niektórzy mają to szczęście, że o konfliktach między sąsiadami dowiadują się z filmów czy seriali, inni doświadczają na własnej skórzej. Wszystko wskazuje na to, że sąsiedzi w stanie Idaho nie będą żyć w zgodzie. Stolarz pokazał, jakie ogrodzenie zażyczyli sobie w swoim ogrodzie, by odciąć się od ciekawskich spojrzeń.