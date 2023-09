Chodzą w kurtkach "z demobilu"? Przez Wachowicz i Sochę zapomnisz o ramonesce

Ferenstein-Kraśko pokazała niedawno w social mediach zdjęcie, na którym pozuje w bryczesach (spodniach do jazdy konnej), militarnej kurtce khaki i skórzanych oficerkach w koniakowym odcieniu. Look ma tak wiele wdzięku, że tej jesieni możesz go kopiować bez względu na okoliczności. Jesień 2023 to najlepsza pora, żeby udowodnić wszystkim, że wygoda też może być stylowa.