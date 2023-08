Chodzisz w japonkach? Ten błąd może cię dużo kosztować

Gdy nosimy japonki, mięśnie krótkie stopy muszą pracować nad utrzymaniem buta na nodze. Ponadto, w trakcie chodzenia, zginamy paluch, co w konsekwencji może prowadzić do bólu karku i szyi. Długotrwałe chodzenie w tych butach naraża nas także na ból stóp, ból łydek, a także bioder. Co istotne, mogą one pogłębiać istniejące już haluksy czy też przyczynić się do ich powstania.