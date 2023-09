Coraz częściej grasują w naszych domach. Jesienią to prawdziwa plaga

Coraz chłodniejsze noce oraz dni zachęcają gryzonie do ucieczki z pól i łąk. Najczęściej szukają schronienia w domach, gdzie starają się przeczekać zimę. Właściciele budynków za wszelką cenę starają się jednak je przegonić. Zdradzamy, w jaki sposób można to zrobić szybko i co najważniejsze, bezboleśnie.