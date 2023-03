Córka królowej Ranii wyszła za mąż. Na głowie miała tiarę za miliony

O tym królewskim ślubie nie można nie wiedzieć. Księżniczka Iman, najstarsza córka króla Jordanii Abdullaha II oraz królowej Ranii, stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem został starszy o dwa lata wenezuelski inwestor i milioner Jameel Alexander Thermiotis, który oświadczył się jej w lipcu zeszłego roku. Ceremonia ślubna odbyła się w pałacu Beit Al Urdun w Ammanie, gdzie obecna była cała jordańska rodzina królewska.

Księżniczka Iman wyszła za mąż

Księżniczka Iman stanęła na ślubnym kobiercu w sukni ślubnej projektu domu mody Dior. Postawiła na długie rękawy i spódnicę o delikatnej linii A, uzupełnione o dopasowany gorset oraz części stworzone z koronki i kwiatowych detali, które pojawiły się także na jej welonie. Całość dopełniały delikatne kolczyki i, co najważniejsze, skupiająca uwagę, diamentowa tiara Chaumet - według niektórych mediów (co nie zostało oficjalnie potwierdzone) należąca do babci księżniczki, Muny al-Hussein.

Choć nie wiadomo, jaka jest dokładna wartość tiary (Chaumet uchodzi za jedną z najdroższych firm jubilerskich na świecie), według informacji podanych przez "The New York Times" w 2019 roku, najprostsza tiara marki jest warta ok. 300 tys. euro (1,5 mln zł). Sądzimy jednak, że tiara należąca do jordańskiej monarchii jest warta o wiele więcej.

Jordańska rodzina królewska świętuje

Kilka zdjęć z tak wyjątkowego momentu, jakim jest ślub córki, pojawiło się na oficjalnym profilu na Instagramie królowej Ranii. Jordańska królowa również postawiła na suknię projektu Diora, jednak w pudrowo-różowym kolorze. Jej młodsza córka, księżniczka Salma miała na sobie purpurową suknię od Andrew Gn, natomiast narzeczona najstarszego syna, następcy tronu księcia Husajna, Rajwa - żółtą suknię marki Roksanda.

