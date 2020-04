WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Cudowna woda? Tego nie wiedziałaś o toniku do twarzy Kolejny krem, który nakładałaś sumiennie na twarz, okazał się nieskuteczny, zadziałał tylko w niektórych miejscach lub słabiej niż zakładałaś? Winny może być tonik, który odpowiada za przygotowanie twarzy na działanie kosmetyków. Dokładne oczyszczenie, ale też ochrona skóry i pielęgnacja - tak działa dobry tonik (Shutterstock.com) Woda o wielu obliczach - toniki i wody Jeśli jeszcze nie doceniłaś wpływu dobrego toniku do twarzy na stan cery, koniecznie zadbaj o to, aby bezcenny, płynny kosmetyk znalazł się w twojej kosmetyczce. Stosuj go każdego dnia, a podniesiesz skuteczność innych kosmetyków w zauważalnym stopniu. Czy wiesz, że dobry tonik pozwoli ci zmniejszyć ilość nakładanego kremu i tym samym zaoszczędzić na kosmetyku, który będziesz zużywać wolniej? Tonik usuwa pozostałości makijażu, nadmiar sebum i martwe komórki, a jego skład i właściwości wyrównujące pH skóry wspomagają równowagę i ochronę skóry. Toniki, które chronią i upiększają Sekretne składniki płynów z pozoru przypominających wodę to np. humektanty, które pomagają wiązać cząsteczki wody w skórze i zapobiegają jej wysuszaniu. Zawartość emolientów doskonale wpłynie na stan skóry odwodnionej i suchej, a aktywne składniki redukujące niedoskonałości znają i cenią osoby z trądzikiem i skórą ze skłonnościami do powstawania wyprysków. Wskaźnik pH produktów z mydłem wynosi ok. 7, a naszej skóry między 4,5, a 6. Toniki cechuje pH między 3, a 4. Stąd dla utrzymania stabilnej bariery hydrolipidowej, skórę trzeba tonizować. Oczyszcza, wygładza, przygotowuje skórę — tonik Toniki i wody pielęgnacyjne o lżejszej konsystencji i mgiełki warto stosować latem, z kolei produkty o bogatszym składzie sprawdza się wtedy, kiedy skóra potrzebuje silniejszego odżywienia. Toniki o gęstszej formule można stosować jako serum – warto wiedzieć, że można je nakładać nie tylko wacikiem, ale też dłońmi, na skórę twarzy i szyi. Uroda i witalność skóry Woda termalna, tonik czy woda micelarna to kosmetyki służące głównie do oczyszczania, ale też przygotowywania skóry pod dalszą pielęgnację. Aby twój krem zadziałał, niezbędne jest oczyszczenie twarzy z zabrudzeń i makijażu (zwłaszcza zalegającej w porach skóry bazy pod podkład). Jeśli skóra jest sucha, często nakładamy od razu krem nawilżający, który może "nie przebić" się przez wierzchnią, przesuszona warstwę skóry. Tonik pomoże nam ją rozluźnić, dzięki czemu krem zadziała równomiernie i skutecznie. Częstym błędem w pielęgnacji skóry jeszcze przed pojawieniem się pierwszych zmarszczek jest pomijanie okolic twarzy przy linii włosów, a także szyi. Wiotczejący owal twarzy i skóra na szyi, zmieniające się z wiekiem rysy to zjawisko, któremu można skutecznie zapobiegać lub je spowolnić, jeśli zadbamy o tonizowanie i odżywianie. Zastosuj prosty trik: nie omijaj skrajnych partii twarzy i nanoś tonik wacikiem także na szyję, zaczynając od dołu i przesuwając go ku górze.