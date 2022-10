Czeka nas intensywny miesiąc. Układ planet i gwiazd przyniesie zmiany

Ważne daty: 23 i 25 października

23 października Słońce przenosi się do znaku Skorpiona, co może pociągnąć za sobą intensywne zmiany, pod warunkiem, że ktoś jest na nie gotowy. Warto w tym czasie pomyśleć, na co chciałoby się w swoim życiu otworzyć. To dobry moment na inwestycje, nie tylko emocjonalne.