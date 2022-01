Czekolada bije na głowę kawę, kremy na zmarszczki i… tabletki na gardło

Czy są na sali czekoladoholicy? To artykuł stworzony z myślą o was! Lista, prawdopodobnie nieznanych wam dotychczas, argumentów potwierdzających to, co już na pewno od dawna wiecie, mianowicie, że czekolada jest lekarstwem na CAŁE zło tego świata. Uleczy wszystko: zmęczenie, zmarszczki, ból gardła, niskie libido, zły humor. Jak to dobrze, że można ją (jeszcze) kupić bez recepty.