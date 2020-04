Damskie kowbojki na wiosnę. Co powiesz na takie stylowe obuwie? Westernowy szyk powraca do łask

Już od kilku sezonów bardzo modne są damskie kowbojki. Na razie nic nie wskazuje na to, aby coś się zmieniło w ciągu najbliższych miesięcy. Jeżeli jeszcze nie masz swojej pary tych westernowych butów, koniecznie to zmień, bo kowbojki damskie powracają na wiosnę w wielkim stylu. Poniżej znajdziesz kilka propozycji najnowszych fasonów tego oryginalnego obuwia.

Początkowo damskie kowbojki kojarzone były wyłącznie z muzyką country, co na przestrzeni lat całkiem się zmieniło. Co sezon kowbojki wracają w nowym wydaniu, ale nie oznacza to, że nie ma uniwersalnych modeli na wiosnę, które spodobają się miłośniczkom miejskiego stylu. Jeśli jeszcze się zastanawiasz nad ich zakupem, zainspiruj się poniższymi propozycjami damskich kowbojek.

Białe damskie kowbojki na wiosnę

Co powiesz na jasną propozycję damskich kowbojek na wiosnę? Choć mogą wydawać się kiczowate, to tylko pozory, ponieważ bardzo łatwo dopasujesz je do wielu stylizacji codziennych. Białe kowbojki damskie nawiązują do stylu lat 70. minionego wieku, kiedy noszono także szwedy albo dzwony. Jeśli chcesz wyglądać idealnie z białymi kowbojkami, załóż je do zwiewnych sukienek lub pastelowych spodni z marynarką dobraną kolorystycznie. Na pewno się wyróżnisz i zapewnisz sobie stylowy zestaw.

Damskie kowbojki z frędzlami na wiosnę

Kwintesencją westernowych damskich kowbojek są modele z frędzlami. Znajdziesz je w wielu wersjach kolorystycznych, jak również z różnymi cholewkami. Idealnie pasują do sukienek, spódnic, szortów i klasycznych jeansów. Z powodzeniem możesz je nosić na co dzień i od święta, ponieważ są uniwersalne oraz klasyczne. Chcąc uzupełnić swoją stylizację z damskimi kowbojkami, dobierz kapelusz w zbliżonym kolorze oraz torebkę z podobnymi frędzlami. Baw się modą tak, jak lubisz.

Damskie kowbojki z klamrami na wiosnę

Coś specjalnego dla fanek stylizacji z pazurem. Czarne kowbojki damskie z łańcuchem lub klamrami wpisują się w najnowsze trendy wiosenne. Jeśli zależy ci na rockowych zestawach, nie zapomnij o krótkich kowbojkach z takimi zdobieniami. Wbrew pozorom są bardzo kobiecie, bo możesz je dobrać także do krótkich sukienek albo obcisłych spodni. Motocyklowy styl dodaje zadziorności, więc jeśli marzysz o podobnych butach, wybierz kowbojki damskie z klamrą.

Wężowe damskie kowbojki na wiosnę

Moda na animal print jest wciąż żywa i to nie tylko na sukienkach czy bluzkach. Wężowe lub panterkowe motywy znajdziesz również na damskich kowbojkach na wiosnę. To oryginalny dodatek, który sprawdzi się przy wielu uniwersalnych stylizacjach. Nie przesadzaj jednak z nadmiarem zwierzęcego wzoru, bo zamiast stylowego kompletu uzyskasz kiczowaty strój. Najlepiej zakładaj wężowe kowbojki damskie do stonowanych kompletów – dzięki temu będziesz modna i oryginalna.